Deve scontare oltre 5 anni di reclusione per spaccio di droga e viene arrestato dai carabinieri

I carabinieri di San Felice a Cancello hanno arrestato un uomo di 61 anni, residente nel paese, che deve scontare più di cinque anni di reclusione per reati di droga. L’arresto è avvenuto a seguito di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in carcere per iniziare la sua pena.

L'uomo dovrà scontare oltre cinque anni di reclusione per reati legati allo spaccio di droga commessi tra Napoli e Afragola I carabinieri della stazione di San Felice a Cancello hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 61enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, che dovrà ora scontare una lunga pena detentiva. Il 61enne, che dal maggio 2025 era già sottoposto al regime della detenzione domiciliare, dovrà ora espiare una pena complessiva di 5 anni, 6 mesi e 17 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa pari a 6.666,66 euro. La condanna riguarda episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessi negli anni scorsi tra Napoli nel 2019 e Afragola nel 2024.