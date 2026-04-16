Condannato per spaccio di droga e furto | deve scontare 5 anni e mezzo in cella

Un uomo di 28 anni, residente in provincia di Napoli, è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione per reati di spaccio di droga e furto aggravato. La sentenza è stata emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Napoli Nord, che ha disposto l’esecuzione della pena. Il provvedimento riguarda la condanna definitiva e l’uomo dovrà scontare la pena in carcere.

Dovrà scontare 5 anni e mezzo di carcere per spaccio di droga e furto aggravato. Per questo un 28enne di Aversa è stato colpito da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.Nella.🔗 Leggi su Casertanews.it

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