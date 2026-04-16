Condannato per spaccio di droga e furto | deve scontare 5 anni e mezzo in cella

Da casertanews.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 28 anni, residente in provincia di Napoli, è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione per reati di spaccio di droga e furto aggravato. La sentenza è stata emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Napoli Nord, che ha disposto l’esecuzione della pena. Il provvedimento riguarda la condanna definitiva e l’uomo dovrà scontare la pena in carcere.

Dovrà scontare 5 anni e mezzo di carcere per spaccio di droga e furto aggravato. Per questo un 28enne di Aversa è stato colpito da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.Nella.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Leggi anche: L'ex boss tiktoker torna in cella: Gennaro Panzuto deve scontare 8 anni per droga

33enne arrestato, deve scontare oltre 2 anni e mezzo per un furto a CeccanoLa giustizia arriva a sentenza definitiva e per un 33enne ciociaro si sono aperte le porte del carcere.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lamezia, processo contro traffico di droga: annullata condanna per un imputato; Polizia, arrestato un giovane spacciatore e condannato a 2 anni; Il boss della droga cambia vita. E ora ha diritto al permesso di soggiorno; Crema, spacciava cocaina e hashish dal quartiere San Bernardino: condannato a quasi 3 anni un 20enne.

Andreea Rabciuc, l’ex condannato per maltrattamenti e spaccio: assolto dall’accusa di istigazione al suicidioSimone Gresti, ex fidanzato di Andreea Rabciuc, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per maltrattamenti e spaccio, assolto dall’istigazione al suicidio della 26enne scomparsa nel 2022. Leggi tutte le ... fanpage.it

condannato per spaccio diSpaccio e porto abusivo d'armi, deve scontare quasi tre anni di carcere: rintracciato dai carabinieri, un 50enne è stato arrestatoBOLZANO. Doveva scontare quasi tre anni di carcere per spaccio e porto abusivo d'armi: un 50enne è stato arrestato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto nella Bassa Atesina dove i militari di Termeno h ... ildolomiti.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.