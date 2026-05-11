Strada Morello chiude per lavori traffico deviato a Villanova
Domani, martedì 12 maggio, la strada Morello sarà chiusa dalle 8.30 alle 18 nel tratto a est di strada Villanova. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di asfaltatura collegati alla realizzazione del nuovo Ponte dell'Uccellino. Il traffico verrà deviato lungo percorsi alternativi, e la chiusura riguarda solo quella giornata. La strada resterà aperta nel tratto a ovest e nelle aree non interessate dai lavori.
Domani, martedí 12 maggio, dalle 8.30 alle 18, strada Morello sarà chiusa nel tratto a est di strada Villanova per consentire lavori di asfaltatura nell'ambito del completamento delle opere accessorie dell'intervento di realizzazione del nuovo Ponte dell'Uccellino.I veicoli provenienti da Soliera.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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