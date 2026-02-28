Pioltello nascondevano la cocaina nella plancia della macchina | arrestati

Due persone sono state arrestate a Pioltello dalla Polizia di Stato. Gli agenti hanno trovato droga nascosta nella plancia di un'auto di colore viola durante un intervento. Le operazioni sono state condotte sia all’interno di un appartamento che a bordo del veicolo. Le autorità hanno eseguito i controlli e sequestrato la sostanza stupefacente.

La Polizia di Stato è intervenuta a Pioltello, dove i due operavano sia all'interno dell'appartamento sia a bordo di una vettura di colore viola. Per aprire il nascondiglio bisognava azionare un sottile filo metallico.

In casa nascondevano dosi di cocaina e hashish: arrestati. Uno aveva anche oltre 5mila euro in contantiBRINDISI - Un 31enne e un 55enne di Brindisi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

