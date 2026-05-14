Sostenibilità Ponti Confindustria | Italia leader della circolarità ora serve una politica industriale
L'Italia si posiziona tra i Paesi europei più avanzati nel settore dell'economia circolare, grazie ai progressi fatti finora. Secondo un rappresentante di Confindustria, il Paese ha raggiunto risultati significativi nel campo della circolarità industriale. Tuttavia, si evidenzia la necessità di sviluppare una politica industriale specifica per sostenere ulteriormente questa direzione. La situazione attuale viene presentata come un passo importante, ma si sottolinea anche l'importanza di interventi mirati in futuro.
Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - “L'Italia ha già compiuto passi da gigante nell'economia circolare e oggi si conferma tra i Paesi europei più avanzati sul fronte della circolarità industriale. Le imprese hanno investito molto in questa direzione e numerosi indicatori mostrano performance superiori alla media Ue. Ora però bisogna passare da una dimensione prevalentemente tecnica a una vera politica industriale sostenibile, con una visione strategica che consenta al Paese di mantenere la propria leadership”. Così Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria, durante l'ottava edizione della Conferenza Nazionale sull'Economia Circolare che si è tenuta a Roma; un momento di confronto sulle politiche nazionali ed europee, nell'anno in cui si attende il varo del Circular Economy Act da parte dell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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