Sostenibilità | report Italia leader in Europa per circolarità
Un nuovo rapporto evidenzia che l’Italia si distingue in Europa per il livello di circolarità dei materiali, posizionandosi come paese leader in questa area. Tuttavia, i dati mostrano anche che l’Italia continua a essere fortemente dipendente dalle importazioni di materiali provenienti da altri Paesi europei. La situazione mette in luce un quadro complesso, in cui i successi nel settore della sostenibilità coesistono con criticità legate alla dipendenza esterna di risorse.
(Adnkronos) – L’Italia è leader in Europa per la circolarità ma resta il Paese più dipendente dalle importazioni di materiali tra le grandi economie dell’Ue. Il 46,6% delle materie prime trasformate proviene dall’estero, contro una media Ue del 22,4%, con la Spagna al 39,8%, la Germania al 39,5% e la Francia al 30,8%. Il costo. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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