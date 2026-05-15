Sostenibilità e servizi il Marina di Nettuno conferma la Bandiera Blu nel 2026

Il Marina di Nettuno ha ottenuto nuovamente la Bandiera Blu per il 2026, riconoscimento che premia le buone pratiche ambientali adottate. Si tratta di uno dei 87 approdi italiani che possono fregiarsi di questo riconoscimento, simbolo di attenzione alla sostenibilità e ai servizi offerti. La conferma arriva dopo una valutazione delle caratteristiche ambientali, delle attività di gestione e delle iniziative messe in atto per tutelare l’ambiente marino e garantire standard elevati ai visitatori.

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