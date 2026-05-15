Quest’anno, in Italia, sono 525 le spiagge che hanno ricevuto la Bandiera blu, un riconoscimento che premia qualità ambientale e servizi offerti. Tra queste, ci sono conferme storiche e 14 nuove località che ottengono il vessillo per la prima volta. La distribuzione si estende su diverse regioni, con alcune spiagge che si riconfermano nel tempo mentre altre si affacciano per la prima volta alla selezione ufficiale. La Bandiera blu rappresenta un simbolo di eccellenza nel settore turistico e ambientale del Paese.

I l richiamo del mare, quest’anno, ha il profumo dell’eccellenza e il colore di un vessillo che sventola fiero su 525 spiagge italiane. Le pagelle per l’estate 2026 sono finalmente arrivate e il verdetto parla chiaro: l’Italia è sempre più blu. Il verdetto è stato emesso dalla FEE, la Foundation for environmental education, organizzazione internazionale che assegna ogni anno le prestigiose Bandiere blu seguendo criteri che vanno ben oltre la semplice pulizia dell’acqua. Per una località di mare, infatti, ottenere questo stendardo non è un traguardo scontato. Le 25 spiagge più belle del mondo: in classifica due perle italiane X La Liguria, con 35 Comuni, riconferma il suo primato, seguita al secondo posto da Puglia e Calabria, con 27 ciascuna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sono 525 le spiagge italiane che quest’anno hanno ottenuto la prestigiosa Bandiera blu. Tra conferme storiche e 14 entusiasmanti novità, la nostra Penisola si conferma regina di bellezza e sostenibilità ambientale

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