Sostenibilità | D’Aprile Mase ' Il riciclo è strategico per decarbonizzazione e competitività UE'

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, ci sono diversi esempi positivi nel settore dell’economia circolare, ma il percorso verso una maggiore sostenibilità richiede ulteriori sforzi. Secondo un rappresentante di un’azienda del settore, il riciclo svolge un ruolo fondamentale per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la competitività delle imprese europee. La discussione si concentra sull’importanza di consolidare pratiche di riutilizzo e riciclo per favorire la transizione verso un’economia più sostenibile.

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“In Italia abbiamo molti esempi virtuosi nel campo dell’economia circolare, ma c’è ancora molto lavoro da fare. L’Italia oggi ha una leadership consolidata su questi temi e chiediamo che vi sia un mutuo riconoscimento a livello europeo di quanto già fatto dagli Stati membri. Non intendiamo ricominciare da capo sul tema dell’end of waste e delle regolamentazioni già definite.” Queste le parole di Laura D’Aprile, capo Dipartimento Sviluppo sostenibile del Mase, in occasione della Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare 2026 a Roma. Il silenzio dei borghi pesa più delle parole. Le finestre sono socchiuse, le strade immobili e le vite degli altri sono l’unico argomento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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