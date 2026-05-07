Sostegno tra TFA ordinario e corsi INDIRE | L’inclusività e l’inclusione non sono un titolo Non sono una certificazione

In ambito scolastico, si discute sulla differenza tra il TFA ordinario e i corsi organizzati dall’INDIRE, con particolare attenzione alle modalità di sostegno e inclusione. Un esperto ha precisato che l’inclusività e l’inclusione non sono semplicemente certificazioni o titoli, ma devono essere considerate pratiche quotidiane e obiettivi concreti. Questa riflessione nasce dal confronto tra approcci formativi e le attuali modalità di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

L’inclusione scolastica non deve essere concepita come un traguardo burocratico o il risultato di un titolo conseguito. Negli ultimi tempi, tuttavia, il dibattito sulla formazione dei docenti di sostegno — diviso tra il tradizionale TFA ordinario e i nuovi percorsi Indire — ha sollevato tanti dubbi anche tra le famiglie degli alunni con disabilità. Al centro della questione non c'è solo la validità accademica e formativa di un corso, ma la capacità stessa degli insegnanti di rispondere con umanità alle esigenze di chi vive una condizione di fragilità. L'articolo Sostegno, tra TFA ordinario e corsi INDIRE: “L’inclusività e l’inclusione non sono un titolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate TFA INDIRE sostegno, esclusi in protesta: “Subito un terzo ciclo, i tempi sono strettissimi”Cresce la tensione tra i docenti esclusi dal secondo ciclo INDIRE, una platea ampia che oggi lancia un appello urgente alle istituzioni: avviare... Sostegno Indire e sostegno TFA: Il titolo è uno solo, il punteggio deve essere uno solo. Community Uniti per IndireCommunity di Uniti per INDIRE attraverso la portavoce Daniela Nicolò ribadisce il punto di vista dei docenti specializzati con art. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: TFA Sostegno, 0 posti per la secondaria di II grado: precari e neo laureati esclusi. Specializzarci all’estero resta l’unica alternativa?. INDIRE III ciclo?; Elenchi regionali per il ruolo 2026, l'abilitazione non è tra i requisiti richiesti per l'assunzione. Potrà essere acquisita nel primo anno di nomina; ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO: PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE - TUTTO CIO' CHE C'E' DA SAPERE - AGGIORNAMENTO: LA SITUAZIONE DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI IN ATTO PER LE QUALI OCCORRE EFFETTUARE NOM; Immissioni in ruolo 2026/2027: novità tra contingenti ed elenchi regionali. Sostegno, FLC CGIL: Garantire equità e qualità della formazione e rispondere al fabbisogno realeIl sistema dell'inclusione scolastica attraversa una nuova fase importante, tra la pubblicazione della nota del MUR sull'avvio dell'XI ciclo TFA Sostegno e la proroga delle assunzioni da GPS I Fascia ... orizzontescuola.it TFA sostegno XI ciclo. Procedura per l’attivazione, prove previste e prospettiveIn attesa che sia emanato ufficialmente il decreto con il quale saranno dettate le date per le prove preselettive per accedere al prossimo ciclo del TFA sostegno, finalizzato alla formazione dei docen ... tecnicadellascuola.it Domenica a #SanSiro, prima di #MilanAtalanta, la #CurvaSud contesterà pesantentemente #Furlani Una protesta che potrebbe proseguire poi anche dentro, dove però i tifosi hanno deciso di cantare a sostegno della squadra, vista l’importanza della pa x.com Sostegno trasversale al Parlamento europeo per una proposta che punta a tutelare il diritto allo studio delle studentesse madri #ReggioTv - facebook.com facebook