Sostegno TFA ordinario e Corsi INDIRE | Perché i 12 punti aggiuntivi sono legittimi | il valore dell’esperienza pregressa

Negli ultimi mesi si è acceso un dibattito riguardo alla differenza di punteggio tra i percorsi di specializzazione sul sostegno, in particolare tra il TFA ordinario, i Corsi INDIRE e altre modalità di formazione. La discussione si concentra sulla legittimità dei 12 punti aggiuntivi riconosciuti per l’esperienza pregressa, che influiscono sulla valutazione complessiva dei candidati. Il tema coinvolge direttamente le procedure di assegnazione delle supplenze e le modalità di accesso alle graduatorie di istituto.

Il dibattito sulla parità di punteggio tra i diversi percorsi di specializzazione sul sostegno ha interessato il mondo dell’inclusione scolastica negli ultimi mesi. Di seguito, Daniela Nicolò, portavoce della community Uniti per Indire, analizza i punti chiave che secondo lei giustificano l'equiparazione del punteggio tra la specializzazione conseguita con TFA ordinario e quella con i corsi INDIRE. Come sappiamo, l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 ha infatti equiparato entrambe le specializzazioni nelle tabelle sulla valutazione dei titoli per le GPS 202628. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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