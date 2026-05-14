Sospese le sanzioni di Trump contro Francesca Albanese

Mercoledì 13 maggio, un giudice federale negli Stati Uniti ha deciso di sospendere le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump contro Francesca Albanese. Le restrizioni, che avevano causato molte polemiche e preoccupazioni, riguardavano specifici settori e attività legate alla sua posizione di rappresentante in ambito internazionale. La decisione arriva in un momento in cui si discuteva sulla legittimità di queste misure e sul loro impatto sulle attività professionali e personali di Albanese.

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La sentenza del giudice Leon Violato il primo emendamento alla Costituzione Usa, che garantisce la libertà di esprimere “anche opinioni ritenute odiose”. Non solo, la garanzia si estende a chiunque nel mondo, quindi anche Julian Assange avrebbe potuto goderne se il patteggiamento imposto dal Dipartimento di Giustizia non l’avesse obbligato a non invocarla. Una prima vittoria per la relatrice speciale dell’Onu. E per il movimento pro-Pal La sentenza del giudice Leon Violato il primo emendamento alla Costituzione Usa, che garantisce la libertà di esprimere “anche opinioni ritenute odiose”. Non solo, la garanzia si estende a chiunque nel mondo, quindi anche Julian Assange avrebbe potuto goderne se il patteggiamento imposto dal Dipartimento di Giustizia non l’avesse obbligato a non invocarla. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sospese le sanzioni di Trump contro Francesca Albanese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ceffone dei giudici a Trump: sospese le sanzioni contro la relatrice Onu, Francesca AlbaneseUn tribunale del District of Columbia, a Washington, ha appena rifilato un ceffone a Donald Trump. Francesca Albanese salvata dal tribunale Usa: sospese le sanzioni volute da TrumpIl giudice distrettuale Richard Leon ha emesso un’ordinanza di sospensione delle sanzioni pecuniarie e restrittive imposte dall'amministrazione Trump... Temi più discussi: Francesca Albanese, giudice Usa sospende le sanzioni di Trump. Proteggere libertà di espressione; Un giudice ha sospeso le sanzioni degli Stati Uniti contro Francesca Albanese; Tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump contro Francesca Albanese; Francesca Albanese, tribunale Usa sospende le sanzioni dell’amministrazione Trump. Sospese le sanzioni Usa contro Francesca Albanese La relatrice ONU aveva denunciato i crimini di guerra a Gaza. Per il giudice federale di Washington, le misure dell’Amministrazione Usa violano la libertà di espressione garantita dal Primo Emendamento x.com Le sanzioni a Francesca Albanese sospese da una corte federale di Washington, le aveva imposte l'amministrazione TrumpPer il giudice, le sanzioni contro Francesca Albanese per le accuse a Israele e alle aziende Usa sui crimini di guerra in Palestina potrebbero violare la libertà di espressione garantita dalla Costitu ... wired.it Sospese le sanzioni USA contro Francesca Albanese: violano la libertà di espressioneArriva una storica decisione negli USA: le sanzioni contro Francesca Albanese violano la libertà di espressione. greenme.it