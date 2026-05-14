Il tribunale degli Stati Uniti ha emesso una sospensione delle sanzioni imposte dall'amministrazione precedente a una funzionaria delle Nazioni Unite incaricata di seguire i diritti umani nei territori palestinesi occupati. Il giudice distrettuale ha firmato un'ordinanza che blocca temporaneamente le misure restrittive, che erano state messe in atto durante l’amministrazione Trump. La decisione riguarda le sanzioni pecuniarie e restrittive già in vigore.

Il giudice distrettuale Richard Leon ha emesso un’ordinanza di sospensione delle sanzioni pecuniarie e restrittive imposte dall'amministrazione Trump nei confronti di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Il provvedimento giudiziario si fonda sulla rilevata violazione della libertà di espressione, principio garantito dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. La decisione del tribunale federale evidenzia come le misure adottate nel luglio 2025 non fossero correlate a illeciti amministrativi o penali, bensì configurassero una ritorsione diretta contro le posizioni critiche espresse dalla funzionaria Onu in merito alle operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francesca Albanese salvata dal tribunale Usa: sospese le sanzioni volute da Trump

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