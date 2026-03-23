Mandelli in Cena di classe commedia e sentimenti Il regista si ispira a una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari - Il video

LA NOVITÀ. In occasione dell’uscita del film «Cena di Classe», nelle sale dal 26 marzo, la nuova commedia corale diretta da Francesco Mandelli, ispirata all’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, viene pubblicato il video della traccia che, contenuta nell’album “Fake News” del 2022 (Cinque Dischi di Platino) è un vero e proprio manifesto generazionale. Le promesse «che fai a diciott’anni o durano un giorno o una vita intera». E per quanto sia strano un «per sempre» si può consumare in un sabato sera. Comincia così «Cena di classe» una delle canzoni più amate dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha ispirato l’omonima commedia corale agrodolce di Francesco Mandelli, in arrivo il 26 marzo con Medusa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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