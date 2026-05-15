Sorrento Piantedosi sul Comune | Una forte corruzione ma non c?è camorra
Il ministro dell’interno ha commentato la situazione nel Comune di Sorrento, evidenziando che sono stati scoperti diversi episodi di corruzione all’interno dell’amministrazione. Tuttavia, ha precisato che non sono stati trovati collegamenti con la criminalità organizzata, né elementi che giustifichino lo scioglimento dell’ente. La questione riguarda principalmente pratiche di corruzione interna, ma senza riscontri di attività criminali di tipo mafioso. La situazione è stata valutata dalle autorità competenti, che hanno confermato l’assenza di rischi legati alla camorra.
Sono stati rilevati numerosi casi di corruzione ma non si riscontrano collegamenti con la criminalità organizzata tali da dover disporre lo scioglimento dell’amministrazione. È in sintesi quello che il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, scrive nel decreto con il quale dichiara conclusa l’attività della commissione di accesso inviata presso il Comune di Sorrento. L’organo ispettivo guidato da Vincenzo Chietti (vice prefetto) e composto da Francesco Tartaglione (capitano della Guardia di finanza di Massa Lubrense), Giuseppe Donno (luogotenente dei carabinieri comandante del nucleo investigativo della compagnia di Sorrento) e Carmine Mascolo (ispettore di polizia) si è insediato il 5 marzo per verificare «la sussistenza di tentativi di infiltrazione eo di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione». 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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