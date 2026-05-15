Sorrento Piantedosi sul Comune | Una forte corruzione ma non c?è camorra

Il ministro dell’interno ha commentato la situazione nel Comune di Sorrento, evidenziando che sono stati scoperti diversi episodi di corruzione all’interno dell’amministrazione. Tuttavia, ha precisato che non sono stati trovati collegamenti con la criminalità organizzata, né elementi che giustifichino lo scioglimento dell’ente. La questione riguarda principalmente pratiche di corruzione interna, ma senza riscontri di attività criminali di tipo mafioso. La situazione è stata valutata dalle autorità competenti, che hanno confermato l’assenza di rischi legati alla camorra.

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