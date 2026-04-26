‘Sistema Sorrento’ il ministro Piantedosi salva le elezioni | solo prescrizioni non ci sarà scioglimento per camorra

Nella città di Sorrento si terranno regolarmente le prossime elezioni comunali, dopo che il ministro Piantedosi ha deciso di non procedere allo scioglimento del consiglio per presunte infiltrazioni camorristiche. La Prefettura di Napoli ha inviato un'email ufficiale al Comune nel pomeriggio di venerdì, comunicando che si trattano esclusivamente di prescrizioni e che non ci saranno ulteriori azioni di scioglimento. La decisione permette di proseguire con le consultazioni elettorali previste.

Si vota a Sorrento. Scongiurato lo scioglimento per camorra del consiglio comunale. La Prefettura di Napoli ha inviato una Pec al protocollo del Comune nel pomeriggio di venerdì. Contiene le prescrizioni che il commissario prefettizio Rosalba Scialla dovrà applicare per ripristinare la piena legalità della macchina comunale, e disincrostarla dal rischio che permangano condizionamenti malavitosi, o se ne formino di nuovi. Le prescrizioni sono l’esito del lavoro della commissione d’accesso guidata dal vice prefetto Vincenzo Chietti, insediata il 6 marzo: separare attentamente la politica dalla gestione, maggiore analisi sugli appalti e sui futuri concorsi, una particolare attenzione ai controlli sulle ditte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Sistema Sorrento’, il ministro Piantedosi salva le elezioni: solo prescrizioni, non ci sarà scioglimento per camorra Notizie correlate Sorrento: scioglimento imminente, elezioni rinviate per infiltrazioniLo scioglimento del Comune di Sorrento appare ormai imminente, con la relazione della commissione d’accesso che ha già raggiunto il Viminale. “Sistema Sorrento”, il Consiglio di Stato annulla le elezioni del 2020. Le vinse il sindaco arrestato per tangentiAl danno di un Comune commissariato dopo l’arresto di un sindaco corrotto, si aggiunge la beffa che l’elezione di quel sindaco andava annullata. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sorrento, la mossa del candidato Pinto contro il ‘Sistema’: Due ex magistrati nella mia giunta. Sono Aghina e Picardi; Brand Sorrento, l’ombra della corruzione: l'indagine su gare pilotate per la promozione turistica; Corruzione, alla Camera M5S accende fari su sistema Sorrento; Sistema Sorrento: la camorra si infiltra nella Fondazione presieduta da Aponte. ‘Sistema Sorrento’, il ministro Piantedosi salva le elezioni: solo prescrizioni, non ci sarà scioglimento per camorraIl ministro dell'Interno sceglie la via delle prescrizioni anziché lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Elezioni confermate. ilfattoquotidiano.it Corruzione, alla Camera M5S accende fari su sistema SorrentoRoma, 17 apr – Di questa vicenda è opportuno parlarne alla Camera, parlarne all'opinione pubblica nazionale perché quello di Sorrento non è stato un fatto locale, è stato un fatto di una gravità tal ... 9colonne.it Un caso, quello di Sorrento, di corruzione radicata e sistematica nella pubblica amministrazione. L’inchiesta giudiziaria viene ricostruita attentamente da Vincenzo Iurillo, giornalista de Il Fatto Quotidiano, nel suo libro, presentato anche alla Camera dei deputa - facebook.com facebook #Cronaca Sistema Sorrento, l’inchiesta si allarga: interrogatori chiave e spettro di nuovi arresti x.com