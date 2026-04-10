Nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione al Comune di Sorrento, la procura di Torre Annunziata ha avanzato richiesta di altre 15 misure cautelari. L'indagine coinvolge complessivamente 21 persone, tra cui il sindaco del comune, che è stato arrestato in precedenza. La vicenda riguarda presunti episodi di corruzione e il procedimento giudiziario si sta concentrando sulle indagini in corso.

Dopo l'arresto del sindaco del comune di Sorrento, la procura di Torre Annunziata ha richiesto altre 15 misure cautelari nei confronti di 21 persone coinvolte nell'indagine, fissando gli interrogatori preventivi. Le accuse riguardano, a vario titolo, reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, turbativa d'asta e irregolarità nelle procedure di affidamento di appalti e concorsi pubblici svolti tra il 2022 e il 2024. La procura ha chiesto l'arresto nei confronti di 4 indagati e degli arresti domiciliari nei confronti dei restanti 17 indagati. Contestualmente, i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto alla perquisizione domiciliare nei confronti di 9 degli indagati e alla perquisizione locale degli uffici di 3 società riconducibili a tre di essi (Ufficio K srl, TPS SpA, PM System sr). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Corruzione al Comune di Sorrento, richieste altre 15 misure cautelari: ?21 persone coinvolte nell'indagine

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Il comune di Sorrento potrebbe essere sciolto per infiltrazioni Articolo nel link al primo commento - facebook.com facebook