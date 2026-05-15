Sorprese e qualche flop Dieci paesi staccano il biglietto per la finale di sabato

Giovedì 14 maggio, alla Wiener Stadthalle di Vienna, si è conclusa la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Durante la serata, dieci paesi hanno ottenuto il pass per la finale di sabato, mentre alcuni hanno deluso le aspettative. La manifestazione ha visto esibirsi vari artisti, con performance che hanno generato sia applausi sia critiche. La competizione continua a raccogliere l’attenzione di pubblico e media, con i risultati che rimangono ancora da definire del tutto.

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