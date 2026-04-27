Tris d' autore e fuga solitaria | i gialloblù staccano il biglietto per i playoff

La Sab Group Rubicone ha conquistato la qualificazione ai playoff grazie a una vittoria netta per 3-0 contro la Don Celso Volley Fermo. La squadra ha mostrato una prestazione solida durante l'incontro, senza concedere spazi agli avversari, e ha così ottenuto il risultato che le permette di accedere alle fasi finali del campionato con due giornate di anticipo.

La Sab Group Rubicone non si ferma più. Con una prestazione autoritaria e priva di sbavature, i ragazzi di coach Mascetti superano la Don Celso Volley Fermo con un netto 3-0, staccando ufficialmente il pass per i playoff con due giornate di anticipo. Per il secondo anno consecutivo, i gialloblù.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Cooking quiz, due classi dell'Artusi staccano il biglietto per finalissima di ParmaIl Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Forlimpopoli con la partecipazione degli studenti dell’Istituto superiore alberghiero “Artusi”. NBA, i Thunder staccano il pass playoff grazie a un super Shai. Ko gli Heat di FontecchioOklahoma City (Stati Uniti), 18 marzo 2026 – Gli Oklahoma City Thunder sono la prima squadra a staccare un pass per i playoff NBA 2025/2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stagione lirica, tris d’autore. Il via il 2 ottobre al teatro delle Muse di Ancona, coinvolti l’Orchestra Rossini e il coro Bellini; Tris alla Torres, l'Arezzo torna in serie B; Vicenza, un luogo centrale: è tris di sindaci per il libro che racconta la Ex Centrale del latte, Pozza ha dialogato con gli autori Coviello e Balbo; Il Padova vuole il tris: a Chiavari per chiudere i conti. Tris d'autore e fuga solitaria: i gialloblù staccano il biglietto per i playoffUn secco 3-0 regala ai ragazzi di coach Mascetti la matematica certezza dei playoff per il secondo anno consecutivo ... cesenatoday.it Stagione lirica, tris d’autore. Il via il 2 ottobre al teatro delle Muse di Ancona, coinvolti l’Orchestra Rossini e il coro BelliniE’ stata presentata ieri in conferenza stampa al Ridotto delle Muse la Stagione Lirica 2026 di Ancona a cura della Fondazione Teatro delle Muse. Due le nuove produzioni d’ opera ... corriereadriatico.it +++ TRIS SALERNITANA AL FOGGIA E TERZO POSTO +++ Leggi qui -- > https://shorturl.at/IE6rx #FoggiaSalernitana #SerieC - facebook.com facebook