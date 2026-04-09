Cooking quiz due classi dell' Artusi staccano il biglietto per finalissima di Parma

A Forlimpopoli si è svolta la fase finale del Cooking Quiz 2026, evento che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto superiore alberghiero “Artusi”. Due classi dell’istituto sono riuscite a qualificarsi per la finalissima che si terrà a Parma. La competizione ha coinvolto diverse classi, con gli studenti impegnati in prove di cucina e preparazione di piatti. La manifestazione si inserisce nel calendario dell’anno scolastico dedicato alla formazione professionale nel settore alberghiero.

Il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Forlimpopoli con la partecipazione degli studenti dell’Istituto superiore alberghiero “Artusi”. Il progetto didattico, giunto al decimo anno, coinvolge gli istituti alberghieri in Italia e in Europa e punta a integrare competenze tecniche e percorsi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Istituto Artusi trionfa al Cooking Quiz 2026: studenti pasticceri volano alle finali nazionali di Parma. Due scuole alberghiere di Bergamo conquistano la finalissima del Cooking QuizLa decima edizione del Cooking Quiz 2026 è entrata nel vivo anche in provincia di Bergamo, con una giornata all’insegna di formazione, sfida e... Temi più discussi: L'Istituto Alberghiero Gioberti vola alla finale internazionale del Cooking Quiz; Due scuole alberghiere di Bergamo conquistano la finalissima del Cooking Quiz; Gli Istituti Alberghieri di Carignano e Lanzo Torinese brillano al Cooking Quiz e conquistano la Finale Internazionale di Parma. Cooking Quiz 2026, l’Alberghiero M. Lecce vola in finale: studenti a Parma per la sfida internazionaleL’Istituto Alberghiero M. Lecce di Manfredonia e San Giovanni Rotondo conquista la finale internazionale del Cooking Quiz 2026, uno dei ... immediato.net Gli Istituti Alberghieri della provincia di Arezzo brillano al Cooking QuizArezzo, 9 aprile 2026 – Gli Istituti Alberghieri della provincia di Arezzo brillano al Cooking Quiz e conquistano la Finale Internazionale di Parma! Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 20 ... lanazione.it L’Istituto “Apro Formazione” di Alba brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di Parma x.com All’IPSEOA V. Gioberti di Roma, la formazione si rinnova. Gli alunni e le alunne hanno approfondito il mondo del caffè con la masterclass di Ciro Fontanesi, ALMA Ambassador. Il percorso si è arricchito con il CookingQuiz, dove la gamification ha reso l’appren - facebook.com facebook