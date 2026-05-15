Sorpresa nel traffico in Valassina | tra le auto spunta un cucciolo di volpe salvato da un capotreno

Durante il pomeriggio di giovedì sulla strada della Valassina, un cucciolo di volpe è stato avvistato tra le auto in coda. Un capotreno della zona si trovava sul luogo in quel momento e ha deciso di intervenire per mettere in salvo l’animale, riuscendo a toglierlo dalla strada trafficata. L’episodio si è verificato intorno alle 17, creando sorpresa tra gli automobilisti presenti. L’animale è stato portato in un luogo sicuro, lontano dal traffico intenso.

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