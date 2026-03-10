Cucciolo di 7 mesi lasciato in auto sotto il sole | salvato dalla Municipale a Pozzuoli

A Pozzuoli, una squadra della Municipale ha salvato un cucciolo di sette mesi rimasto chiuso in auto sotto il sole. La proprietaria del cane è stata denunciata per abbandono di animali. Durante i controlli, sono state ritirate anche quindici patenti a conducenti che guidavano utilizzando il cellulare. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’animale e l’identificazione della proprietaria.

Denunciata la proprietaria: dovrà rispondere di abbandono di animali. Ritirate anche 15 patenti per uso del cellulare alla guida.