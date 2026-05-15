Sono il primo in Italia l' ultima operazione estrema di Francesco Chiofalo | cos' è il tatuaggio istantaneo

Francesco Chiofalo, noto volto televisivo e influencer con oltre un milione di follower, ha annunciato di aver effettuato il primo tatuaggio istantaneo in Italia. Dopo aver condiviso la notizia sui propri canali social, ha mostrato il risultato dell’intervento, che ha definito come un’operazione estrema. La sua scelta ha attirato l’attenzione di molti fan e appassionati di tatuaggi, innescando discussioni sui metodi innovativi nel settore. Questa novità si inserisce nella serie di azioni che il personaggio ha portato avanti negli ultimi tempi.

Lo ha detto e lo ha fatto. Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island e oggi influencer da oltre 1 milione di followers, ha aggiunto un altro intervento alla sua infinita lista. Dopo naso, zigomi, contorno occhi, mento, liposuzione, labbra, trapianto della barba, orecchie e cambio del. 🔗 Leggi su Today.it

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Francesco Chiofalo prima e dopo: tutti i ritocchini estetici | Quanti interventi ho fatto? Perso il contoFrancesco Chiofalo è un influencer molto apprezzato sui social. L'uomo ha trasformato il suo corpo con diverse operazioni, perfino agli occhi. ilsussidiario.net

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