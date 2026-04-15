Ecco chi sono tutti gli ex famosi di Antonella Fiordelisi | da Francesco Chiofalo a Guglielmo Vicario

Tra gli ex di Antonella Fiordelisi figurano personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi ci sono alcuni volti che sono stati al centro dell'attenzione dei media per le loro relazioni passate. La loro storia è stata spesso oggetto di discussione sui giornali di gossip e sui social network. La maggior parte di queste relazioni si sono concluse prima di oggi, lasciando dietro di sé ricordi e curiosità.

Tra gli ex di Antonella Fiordelisi ci sono volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, con i quali ha conquistato le prime pagine dei giornali gossip. La modella sarà tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale con La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire alle 14:05 su Raiuno. L’ex schermitrice si è fatta conoscere dal grande pubblico quando partecipava come tentatrice a Temptation Island ed instaurava un feeling speciale con Francesco Chiofalo, “Lenticchio”, all’epoca legato con Selvaggia Roma. La loro relazione iniziava sotto le telecamere dell’ Is Morus Relais nel 2019 e si protraeva per due anni. La stessa Fiordelisi nel 2019 sulle Instagram Stories.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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