In Italia, nel 2026, sono stati assegnati complessivamente 525 riconoscimenti “Bandiera Blu” a spiagge di 257 Comuni, con un aumento di 11 rispetto all’anno precedente. La Foundation for Environmental Education ha confermato i risultati, evidenziando le località che hanno ottenuto il premio. Il presidente della regione ha commentato il traguardo come un risultato importante. Le spiagge riconosciute si trovano in diverse regioni del paese, rappresentando un record per il numero totale di riconoscimenti assegnati.

L’Italia delle spiagge più belle. Sono 257 i Comuni che nel 2026 ottengono la “Bandiera Blu” assegnata dalla Foundation for Environmental Education, undici in più rispetto allo scorso anno. Il dato è stato ufficializzato questa mattina a Roma, durante la cerimonia organizzata nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche: 525 spiagge riconosciute, 87 approdi turistici certificati e una quota che vale l’ 11,6% delle località premiate a livello mondiale. «Un risultato importante certificato da una crescita costante, grazie all’impegno di tanti territori nella tutela dell’ambiente e nella qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti», ha commentato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italia batte “Bandiera Blu” su 525 spiagge. Musumeci: «Un risultato importante». Ecco quali sono

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