Sonia Bottacchiari la Procura dei Minori avvia accertamenti per l' allontanamento con i figli

La Procura dei Minori di Bologna ha aperto un'indagine riguardante la scomparsa di una donna di 49 anni e dei suoi due figli, di 16 e 14 anni, avvenuta il 20 aprile scorso. La donna, originaria di Salsomaggiore, è stata vista l'ultima volta con i figli prima di sparire. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare le modalità dell'allontanamento e le possibili implicazioni legali. I dettagli sulla vicenda sono ancora in fase di approfondimento.

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