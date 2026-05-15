Sonia Bottacchiari la Procura dei Minori avvia accertamenti per l' allontanamento con i figli
La Procura dei Minori di Bologna ha aperto un'indagine riguardante la scomparsa di una donna di 49 anni e dei suoi due figli, di 16 e 14 anni, avvenuta il 20 aprile scorso. La donna, originaria di Salsomaggiore, è stata vista l'ultima volta con i figli prima di sparire. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare le modalità dell'allontanamento e le possibili implicazioni legali. I dettagli sulla vicenda sono ancora in fase di approfondimento.
La Procura dei minori di Bologna ha avviato verifiche sul caso di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni originaria di Salsomaggiore, scomparsa con i figli di 16 e 14 anni il 20 aprile. Tutti e tre sono stati rintracciati dagli investigatori ed è probabile che si trovino all'estero. Gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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L'allontanamento di Sonia Bottacchiari con i figli: ora verifiche anche della Procura dei minori x.com
SONIA BOTTACCHIARI RITROVATA CON I FIGLI, SI MUOVE ANCHE LA PROCURA PER I MINORENNI Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/scomparsi-ritrovati-muove-anche-procura- facebook
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