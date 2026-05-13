La donna scomparsa con i due figli è stata trovata in Friuli. La Procura ha confermato che sono tutti e tre in buona salute e che l’allontanamento è avvenuto in modo consensuale. Sono stati individuati e si trovano in un contesto abitativo adeguato, senza ulteriori complicazioni. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento e la verifica delle condizioni di famiglia e salute.

«E' stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita». Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. «Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile». Le indagini Sul caso di Sonia...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sonia Bottacchiari, rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli. La Procura: «Stanno bene, allontanamento consenziente»

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