Sonia Bottacchiari rintracciata la donna scomparsa con i due figli La Procura | Stanno bene allontanamento consenziente
Sonia Bottacchiari e i suoi due figli sono stati trovati e sono in buona salute. La Procura ha comunicato che si tratta di un allontanamento volontario e consensuale. La donna e i bambini si trovano attualmente in abitazioni adeguate e non presentano problemi di salute o di sicurezza. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento e la conferma delle condizioni di benessere di tutte le persone coinvolte.
«E' stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita». Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. «Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile». Le indagini Sul caso di Sonia...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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