Sonia Bottacchiari rintracciata la donna scomparsa con i due figli La Procura | Stanno bene allontanamento consenziente

Sonia Bottacchiari e i suoi due figli sono stati trovati e sono in buona salute. La Procura ha comunicato che si tratta di un allontanamento volontario e consensuale. La donna e i bambini si trovano attualmente in abitazioni adeguate e non presentano problemi di salute o di sicurezza. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento e la conferma delle condizioni di benessere di tutte le persone coinvolte.

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