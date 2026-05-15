Sonia Bottacchiari ancora irreperibile coi figli l' ex marito ricoverato | Ha percorso 10mila km per ritrovarli colpito da malore

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex marito di Sonia Bottacchiari, scomparsa insieme ai figli e ritrovata mercoledì scorso, è stato ricoverato in ospedale a Piacenza a causa di un malore. Secondo quanto si è appreso, avrebbe percorso circa diecimila chilometri nel tentativo di ritrovare i figli, rimasti ancora irreperibili. La donna e i ragazzi sono scomparsi da diversi giorni, mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche per rintracciare tutti i soggetti coinvolti.

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Ricoverato all’ospedale di Piacenza per un malore l’ex marito di Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa con i due figli adolescenti e poi ritrovata mercoledì scorso.È accaduto stamattina. A renderlo noto è l'avvocata Federica Obizzi, che assiste l'uomo. "La situazione - spiega Obizzi - è stata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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