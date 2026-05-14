Sonia Bottacchiari è stata trovata insieme ai figli dopo un periodo di assenza. Il padre ha lanciato un appello chiedendo loro di tornare e ha dichiarato di non comprendere le ragioni della paura che li trattiene. La procura ha avviato un procedimento volto all'ascolto della donna. Sonia Bottacchiari ha affermato di non voler tornare in Italia e ha indicato la possibilità di scappare ancora in futuro.

Sonia Bottacchiari è stata ritrovata insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani, dopo 23 giorni di ricerche. Attualmente si trovano all’estero. Per quanto riguarda i figli, non si è trattato di rapimento: i ragazzi, viene reso noto, sono consapevoli e consenzienti. La donna ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di ritornare in Italia. Il nonno materno, papà di Sonia, ha lanciato un appello: “Tornate”, ha implorato Riccardo Bottacchiari. Sonia Bottacchiari, l’appello del padre Da una parte c’è la gioia per il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei due ragazzi, la figlia 16enne e il figlio 14enne. Dall’altra parte, il nonno materno è in apprensione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sonia Bottacchiari ritrovata coi figli, appello del papà Riccardo: "Tornate, non so di cosa ha paura"

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