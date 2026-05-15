Un sondaggio condotto da Swg rivela che la maggioranza degli intervistati sostiene Proietti, considerato il politico più apprezzato nel Centro. Tra le domande principali, si indaga sul motivo del calo di consenso di Proietti e su come alcuni leader abbiano invertito le critiche provenienti dalla destra. I capigruppo hanno fornito diverse spiegazioni, mentre alcuni leader di rilievo hanno assunto posizioni che hanno contribuito a modificare l’opinione pubblica nei confronti del politico.

? Domande chiave Come spiegano i capigruppo il calo del consenso di Proietti?. Chi sono i leader che hanno ribaltato le critiche della destra?. Perché la maggioranza ritiene fisiologico il dato del 45%?. Quali sono i numeri storici della destra usati per la difesa?.? In Breve Betti cita il calo di Tesei dal 35% del 2022 al 32% nel 2024.. Simonetti e Ricci contestano le polemiche della destra sul dato del 45%.. Proietti supera Rocca, Marsilio e Acquaroli nel gradimento del Centro Italia.. Tagliaferri e Ricci puntano sull'efficacia amministrativa contro la volatilità dei sondaggi.. I capigruppo della maggioranza in Regione Umbria hanno risposto giovedì ai dati del sondaggio Swg, difendendo il consenso di Stefania Proietti dopo la pubblicazione dei nuovi numeri sul gradimento dei governatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggio Swg: la maggioranza difende Proietti, la più gradita del Centro

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