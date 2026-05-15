Sondaggio Ghisleri spinge FdI e Meloni in orbita | le cifre del balzo
Ogni mercoledì sera, Alessandra Ghisleri presenta i risultati dell’ultimo sondaggio condotto dal suo istituto durante il programma di approfondimento politico di Rete 4, condotto da Tommaso Labate. Questa settimana, i dati mostrano un aumento dei consensi per un partito di centrodestra e per la leader di questo schieramento. I numeri indicano un balzo rispetto alle rilevazioni precedenti, e il trend sembra favorire questa formazione politica. La presentazione si concentra sui cambiamenti nelle preferenze degli elettori e sulla posizione relativa dei principali attori politici.
Come ogni mercoledì sera, Alessandra Ghisleri ha presentato a Real Politik - il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate - i dati dell'ultimo sondaggio realizzato dal suo istituto. Il trend è sempre lo stesso. Fratelli d'Italia guida la classifica dei partiti più apprezzati dagli elettori italiani. La formazione politica guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni conquista lo 0,3% e si piazza al 28,3%. Subito dietro c'è Forza Italia stabile all'8,5%. Stesso discorso per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio non si muove dall'8%. Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre il testa il partito democratico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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