Sondaggio Ghisleri spinge FdI e Meloni in orbita | le cifre del balzo

Ogni mercoledì sera, Alessandra Ghisleri presenta i risultati dell’ultimo sondaggio condotto dal suo istituto durante il programma di approfondimento politico di Rete 4, condotto da Tommaso Labate. Questa settimana, i dati mostrano un aumento dei consensi per un partito di centrodestra e per la leader di questo schieramento. I numeri indicano un balzo rispetto alle rilevazioni precedenti, e il trend sembra favorire questa formazione politica. La presentazione si concentra sui cambiamenti nelle preferenze degli elettori e sulla posizione relativa dei principali attori politici.

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Come ogni mercoledì sera, Alessandra Ghisleri ha presentato a Real Politik - il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate - i dati dell'ultimo sondaggio realizzato dal suo istituto. Il trend è sempre lo stesso. Fratelli d'Italia guida la classifica dei partiti più apprezzati dagli elettori italiani. La formazione politica guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni conquista lo 0,3% e si piazza al 28,3%. Subito dietro c'è Forza Italia stabile all'8,5%. Stesso discorso per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio non si muove dall'8%. Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre il testa il partito democratico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio, Ghisleri spinge FdI e Meloni in orbita: le cifre del balzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il sondaggio Ghisleri gela la sinistra: sorpasso? No, ecco tutte le cifreDopo il risultato referendario, i sondaggi mostrano variazioni limitate e quasi fisiologiche nelle intenzioni di voto, ben lontane dalle esultanze... Sondaggio Ghisleri a Porta a Porta, exploit di FdI: ecco dove vola MeloniClamoroso balzo in avanti di Fratelli d'Italia che smentisce ancora una volta la solita narrazione della sinistra. Sondaggi politici 2026 | Campo largo supera Centrodestra ma resta nodo primarie: leader, Conte +12% su SchleiSondaggi politici EMG su partiti e leader: il nodo Primarie nel Campo largo, le tensioni interne nel Centrodestra e il centro che non cresce ... ilsussidiario.net Sondaggi politici, Meloni è stabile ma campo largo e Vannacci agitano il centrodestraI sondaggi elettorali mostrano come FdI non perda consenso. Ma la crescita di FN potrebbe rivoluzionare gli equilibri a destra ... quifinanza.it