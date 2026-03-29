Un recente sondaggio condotto da Ghisleri indica che, dopo il risultato referendario, le intenzioni di voto della sinistra sono rimaste sostanzialmente stabili, con variazioni minime rispetto ai dati precedenti. I numeri diffusi non mostrano un sorpasso o un cambiamento significativo rispetto alle rilevazioni più recenti, contraddicendo le aspettative di un rapido aumento di consensi.

Dopo il risultato referendario, i sondaggi mostrano variazioni limitate e quasi fisiologiche nelle intenzioni di voto, ben lontane dalle esultanze che abbiamo visto a sinistra in questi giorni. Fratelli d’Italia, secondo il sondaggio di Alessandra Ghisleri su LaStampa, registra un lieve calo e si attesta al 27,8%. Nel centrodestra, Forza Italia è all’8,8% e la Lega all’8,1%. Sommando anche Noi Moderati, la coalizione di centrodestra raggiunge complessivamente circa il 45-46%, conservando un vantaggio sul “campo largo” delle opposizioni.Il fronte opposto, che comprende Pd al 21,9%, M5S al 12,1%, Avs al 6,4%, Italia Viva al 2,6% e +Europa all’1,3%, raggiunge complessivamente il 44,3%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il sondaggio Ghisleri gela la sinistra: sorpasso? No, ecco tutte le cifre

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