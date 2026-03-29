Il sondaggio Ghisleri gela la sinistra | sorpasso? No ecco tutte le cifre
Un recente sondaggio condotto da Ghisleri indica che, dopo il risultato referendario, le intenzioni di voto della sinistra sono rimaste sostanzialmente stabili, con variazioni minime rispetto ai dati precedenti. I numeri diffusi non mostrano un sorpasso o un cambiamento significativo rispetto alle rilevazioni più recenti, contraddicendo le aspettative di un rapido aumento di consensi.
Dopo il risultato referendario, i sondaggi mostrano variazioni limitate e quasi fisiologiche nelle intenzioni di voto, ben lontane dalle esultanze che abbiamo visto a sinistra in questi giorni. Fratelli d’Italia, secondo il sondaggio di Alessandra Ghisleri su LaStampa, registra un lieve calo e si attesta al 27,8%. Nel centrodestra, Forza Italia è all’8,8% e la Lega all’8,1%. Sommando anche Noi Moderati, la coalizione di centrodestra raggiunge complessivamente circa il 45-46%, conservando un vantaggio sul “campo largo” delle opposizioni.Il fronte opposto, che comprende Pd al 21,9%, M5S al 12,1%, Avs al 6,4%, Italia Viva al 2,6% e +Europa all’1,3%, raggiunge complessivamente il 44,3%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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