Nel corso della puntata di Porta a Porta, è stato presentato un sondaggio condotto da Ghisleri che evidenzia un aumento significativo nei consensi di Fratelli d’Italia. La percentuale di preferenze per il partito di centrodestra ha registrato un incremento, mettendo in difficoltà le forze di sinistra, secondo quanto riportato dalle rilevazioni. La leader del partito si concentra in alcune aree del paese, dove il suo gradimento appare in crescita.

Clamoroso balzo in avanti di Fratelli d'Italia che smentisce ancora una volta la solita narrazione della sinistra. Stando all'ultimo sondaggio realizzato da Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, il programma di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, rispetto allo scorso 7 aprile FdI conquista addirittura lo 0,1%. Restando dalle parti della maggioranza di governo, troviamo Forza Italia in calo dello 0,2% che si attesta all'8,6%. Subito dopo c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio è stabile all'8,3%. Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre il Partito democratico in testa. La formazione politica guidata da Elly Schlein guadagna lo 0,2% e si colloca così al 22,5%.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Ghisleri a Porta a Porta, exploit di FdI: ecco dove vola Meloni

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