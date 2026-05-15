Sondaggi televoto Grande Fratello Vip percentuali stasera 15 maggio 2026 | chi è il quarto finalista tra Raul e Renato

Stasera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, si terrà la fase finale del televoto per stabilire il quarto finalista. Dopo le eliminazioni recenti, i concorrenti in corsa sono Raul e Renato, tra cui verrà scelto il prossimo a raggiungere Antonella Elia e le altre finaliste. Ilary Blasi annuncerà il nome del vincitore della sfida, che entrerà nella fase conclusiva del reality. Le percentuali di voto sono state comunicate durante la serata, determinando così l’esito di questa importante scelta.

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