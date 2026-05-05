Ultimi sondaggi televoto Grande Fratello Vip stasera le percentuali del 5 maggio 2026 | chi è la seconda finalista dopo Antonella Elia

Stasera si terranno i sondaggi televoto per il Grande Fratello Vip, con le percentuali aggiornate al 5 maggio 2026. Durante la puntata, la conduttrice annuncerà in diretta chi accederà alla finale come secondo finalista, dopo Antonella Elia. Il pubblico ha espresso le proprie preferenze attraverso i sondaggi, che verranno chiusi in trasmissione e comunicheranno il nome del concorrente che avanzerà alla fase finale del reality.

Gli ultimi sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip 2026 relativi alla puntata di stasera, lunedì 5 maggio, indicano uno scontro diretto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe: il concorrente più votato tra quelli in nomination diventerà secondo finalista. Ilary Blasi chiuderà il televoto in diretta su Canale 5, annunciando il verdetto in un clima sempre più teso: le dinamiche nella Casa stanno infatti raggiungendo il loro apice proprio a ridosso della finale. I nominati e i sondaggi sul televoto del GF Vip di stasera Il televoto di stasera decreterà il secondo finalista, dunque il concorrente che raggiungerà Antonella Elia, già qualificata.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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