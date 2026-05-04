Chi è il secondo finalista del Grande Fratello Vip e chi viene eliminato il 5 maggio 2026 i sondaggi sul televoto e le percentuali

Da ilgiornaleditalia.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 maggio 2026 si conoscerà il secondo finalista del Grande Fratello Vip, con il televoto che determinerà l’eliminato di questa settimana. Durante la puntata, condotta da Ilary Blasi, verranno comunicati i risultati dei sondaggi e le percentuali di voto dei partecipanti. La conduttrice chiuderà il televoto e annuncerà il nome del concorrente che accederà alla finale, mentre il pubblico saprà quale concorrente dovrà lasciare il percorso.

Ilary Blasi chiuderà il televoto durante la diretta del 5 maggio 2026 e annuncerà il nome del secondo finalista del GF Vip La puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda il 5 maggio sarà uno snodo fondamentale della stagione: in diretta su Canale 5, Ilary Blasi chiuderà il televoto che decre.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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