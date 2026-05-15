Negli ultimi sondaggi, si osserva un equilibrio tra le preferenze per le candidate Schlein e Vannacci, con la popolazione divisa a metà. La discussione si concentra anche sulle possibili ripercussioni di una eventuale applicazione dello Stabilicum, una proposta legislativa in discussione. Si parla di chi potrebbe influenzare maggiormente le scelte degli elettori e di come questa dinamica possa modificare gli equilibri politici attuali. La situazione resta fluida e soggetta a evoluzioni in vista delle prossime consultazioni.

? Punti chiave Come cambierebbe il governo se venisse applicato lo Stabilicum?. Chi diventerà l'ago della bilancia tra Schlein e Vannacci?. Perché il Rosatellum potrebbe causare uno stallo parlamentare totale?. Cosa determinerebbe la vittoria netta nonostante il pareggio millimetrico?.? In Breve Campo Largo 45,1% contro centrodestra 45% secondo supermedia Youtrend.. Rosatellum prevede 200 seggi per Schlein e 179 per Vannacci alla Camera.. Modello Stabilicum garantirebbe 216 seggi al Campo Largo e 146 al centrodestra.. Calenda e Vannacci potrebbero diventare decisivi per la tenuta delle coalizioni..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggi, stallo tra Schlein e Vannacci: l’Italia è divisa a metà

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