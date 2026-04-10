Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati venerdì 10 aprile, il campo largo si attesta in testa rispetto al centrodestra guidato da Meloni. Gli italiani sono stati interpellati riguardo alle preferenze di voto, con i dati che mostrano una leggera crescita per le forze politiche appartenenti a questa coalizione, mentre si osservano variazioni anche per il Partito Democratico guidato da Schlein. I risultati riflettono un quadro politico in evoluzione in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 10 aprile? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultimi sondaggi politici venerdì 10 aprile, oggi vincerebbe il campo largo: superato il centrodestra di Meloni

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