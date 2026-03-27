Ultimi sondaggi politici venerdì 27 marzo oggi vincerebbe il campo largo | superato il centrodestra di Meloni

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati venerdì 27 marzo, la coalizione di centrosinistra ottiene un vantaggio rispetto al centrodestra guidato da Meloni. La rilevazione mostra come il campo largo sia in testa rispetto alle altre forze politiche. Tra i partiti più citati dagli intervistati ci sono il Partito Democratico e Fratelli d’Italia, con quest’ultimo in seconda posizione. I dati si basano su un campione rappresentativo degli elettori italiani.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 27 marzo? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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