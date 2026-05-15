Sondaggi centrodestra e centrosinistra pari ma con lo Stabilicum di Meloni vince Schlein

Secondo gli ultimi sondaggi, il centrodestra e il centrosinistra si trovano a pari livello nei consensi degli elettori. La differenza tra i due schieramenti si riduce, con alcune analisi che indicano una leggera preferenza per il centrosinistra, sostenuto anche da un eventuale vantaggio dello Stabilicum di leader di partito. La decisione definitiva sulle prossime elezioni dipenderà dal sistema elettorale e dalle modalità di voto adottate. Intanto, si registrano variazioni nei sondaggi rispetto alle consultazioni precedenti.

Cetrodestra e centrosinistra sono testa a testa nei sondaggi. Sarà il sistema elettorale a decidere chi vincerà le prossime elezioni. Lo dice una elaborazione delle rilevazioni di Youtrend per il Corriere della Sera, che si basa sulla Supermedia dei sondaggi YoutrendAgi. Il Campo Largo senza Azione è i leggerissimo vantaggio sul centrodestra senza Futuro nazionale di Vannacci. 45,1 contro il 45 per cento. Con il sistema elettorale in vigore, il Rosatellum, nessuna delle due coalizioni avrebbe la maggioranza assoluta e si verificherebbe un sostanziale pareggio: 200 seggi (su 400) alla Camera e 98 (su 200) al Senato per il Campo largo contro i 179 e i 91 del centrodestra. 🔗 Leggi su Open.online

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