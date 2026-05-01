Venerdì 1 maggio, gli ultimi sondaggi politici mostrano un cambiamento nelle intenzioni di voto degli italiani. La leader del centrosinistra supera le forze di destra e il governo guidato da Meloni, con il campo largo che raccoglie più consensi rispetto alle settimane precedenti. Tra gli altri dati emerge anche la distribuzione delle preferenze tra i diversi schieramenti e leader politici.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 1 maggio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultimi sondaggi politici venerdì 1 maggio, Schlein supera destra e Meloni col campo largo del centrosinistra

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