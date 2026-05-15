Solo bombardamenti aerei e costi alle stelle | ecco perché la guerra Usa all’Iran è ferma

Da fine febbraio, il conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran si è trasformato in una situazione di stallo, con bombardamenti aerei che continuano a colpire obiettivi e costi militari che salgono di giorno in giorno. Le operazioni si sono concentrate principalmente su attacchi aerei, senza segnali di una rapida risoluzione, e le risorse impiegate sono aumentate considerevolmente nel corso delle settimane. La mancanza di avanzamenti concreti ha lasciato la guerra in una fase di sospensione senza prospettive immediate di conclusione.

Il conflitto iniziato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran a fine febbraio si sta ormai trascinando da varie settimane in una situazione di stallo di cui è difficile intravedere la conclusione. Malgrado i post del presidente Trump e i titoloni dei media occidentali che ciclicamente propinano l’idea che la pace sia vicina, salvo poi smentire tutto nel giro di poche ore, il quadro è estremamente complesso e non ha al momento alcuna via di uscita praticabile in termini di soluzione pacifica. Stante tale congiuntura possiamo fare alcune riflessioni. La prima è che il presidente Trump ha condotto gli Stati Uniti in una situazione estremamente difficile e pericolosa come raramente se ne ricordano nella storia recente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Israele: vivere nella paura. Bombe, terroristi e guerra perpetua

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