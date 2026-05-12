Inflazione e costi militare alle stelle | la guerra in Iran piega gli Usa

Da lanotiziagiornale.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inflazione negli Stati Uniti ha raggiunto il 3,8% ad aprile, il livello più alto dal maggio del 2023, mentre i costi militari continuano a salire. La guerra in Iran ha comportato un investimento di circa 29 miliardi di dollari nelle operazioni militari, contribuendo ad aumentare la pressione economica sul governo e sulla popolazione americana. I principali effetti si riflettono sui prezzi e sui bilanci pubblici, mentre le tensioni internazionali rimangono alte.

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La guerra in Iran presenta un conto salatissimo a Donald Trump. Da una parte per i 29 miliardi di dollari già investiti per le operazioni militari e dall’altra per gli effetti sugli americani, con l’inflazione che ad aprile è salita al 3,8%, raggiungendo il dato più alto dal maggio del 2023. Mentre le tregua continua a vacillare e la tensione tra Usa e Iran resta altissima, negli Stati Uniti arrivano due dati che di certo non aiutano Trump in vista delle elezioni di mid-term. Partiamo dall’inflazione, che ad aprile negli Usa è salita del 3,8% su base annua dopo il 3,3% del mese precedente. L’aumento è dello 0,6% rispetto a marzo e ovviamente la causa è il conflitto in Medio Oriente, con la chiusura dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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inflazione e costi militareInflazione e costi militare alle stelle: la guerra in Iran piega gli UsaTra inflazione alle stelle e i 29 miliardi di dollari spesi per le operazioni militari, il conto della guerra per gli Usa è salatissimo. lanotiziagiornale.it

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