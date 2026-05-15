Un uomo è stato assolto dopo essere stato accusato di aver truffato un’amica virtuale, approfittando della sua condizione fisica e delle sue vulnerabilità. Secondo le accuse, avrebbe convinto la donna a consegnargli più di 25 mila euro in poco più di un mese. La vicenda ha coinvolto anche un procedimento legale che si è concluso con l’assoluzione dell’imputato, senza ulteriori dettagli sulla motivazione della decisione.

Era accusato di aver approfittato di una donna con una malformazione fisica, facendo leva sulle sue fragilità per convincerla a dargli oltre 25mila euro in poco più di un mese. Ma è stato assolto "perché il fatto non sussiste" un siracusano 51enne, Edoardo D’Angelo, sotto processo per circonvenzione di incapace. I fatti erano avvenuti a Camerino tra la fine del 2020 e il gennaio 2021. Lei, all’epoca 31enne, aveva conosciuto il siciliano tramite Facebook. I due avevano iniziato a scriversi, si erano inviati delle foto e la donna non aveva nascosto la sua condizione di salute. A dicembre, l’uomo aveva cominciato a lamentarsi di gravi difficoltà economiche affermando che stavano per staccargli la luce, e inviandole una foto di un frigorifero vuoto, dicendole che era il suo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soldi dall’amica virtuale, assolto

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