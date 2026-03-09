Un uomo è stato portato in tribunale dall’ex compagna, che lo aveva accusato di violenza. Durante il processo, però, attraverso testimoni e l’analisi dei telefoni, si è scoperto che le prove non confermavano le accuse iniziali. L’uomo è stato assolto dall’accusa di violenza, mentre il procedimento legale ha rivelato una dinamica diversa rispetto a quanto dichiarato dalla donna.

L’accusa era pesante ma durante il dibattimento in aula e nell’esame dei testimoni e dei telefoni cellulari è emersa una realtà differente da quella tracciata dalla donna. La fine della relazione è stata tempestosa ma l’uomo non ha maltratto l’ex compagna e neppure minacciata di morte come aveva sostenuto nella denuncia presentata ai carabinieri. Nel rito abbreviato che si è tenuto in Tribunale a Spezia il giudice Marinella Acerbi ha assolto lo spezzino cinquantenne perchè il fatto non sussiste e ha inoltre trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per valutare le dichiarazioni rilasciate dalla parte civile. L’azione difensiva... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’amore finito va in Tribunale. Denunciato dall’ex compagna. Assolto dall’accusa di violenza

