Monreale attivo dall’1 aprile lo Sportello Virtuale dei Centri per l’Impiego

A Monreale da oggi è attivo lo Sportello Virtuale dei Centri per l’Impiego, che permette ai cittadini di accedere ai servizi online. La novità è stata annunciata dal Sindaco Alberto Arcidiacono durante una conferenza stampa. Il servizio, disponibile da ieri, consente di consultare offerte di lavoro e prenotare incontri con gli operatori senza recarsi di persona agli uffici.

MONREALE, 20 marzo 2026 – Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, rende noto che, a seguito delle comunicazioni ufficiali trasmesse dall’Assessorato Regionale del Lavoro, a partire dal prossimo 1° aprile 2026 sarà attivo nel territorio comunale il nuovo servizio di “Sportello Virtuale” per i Centri per l’Impiego. L’iniziativa rientra nel piano di potenziamento dei servizi. L'articolo proviene da MonrealeLive. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, attivo dall’1 aprile lo Sportello Virtuale dei Centri per l’Impiego Articoli correlati Meno code e più servizi, inaugurato a San Giuseppe Jato lo sportello virtuale del centro per l'impiegoAttivato alla Casa del fanciullo per semplificare l'accesso alle pratiche lavorative e ridurre gli spostamenti dei cittadini verso la sede di... “Supporto all’invecchiamento attivo”, aperto lo sportello telematico per la presentazione dei progettiAperto alle ore 9 di lunedì 2 febbraio, per chiudersi dopo una settimana, lo sportello telematico per la presentazione dei progetti relativi...