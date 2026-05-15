Snowboard svelata la bozza di Coppa del Mondo 2026 27 | Cortina Carezza e Cervinia tra le tappe italiane I calendari completi

È stata pubblicata la bozza del calendario per la Coppa del Mondo di snowboard della stagione 202627, con tappe italiane previste a Cortina, Carezza e Cervinia. La stagione prevede diciotto gare di snowboard alpino e almeno quattordici di snowboardcross, con l’apertura in Cina e a Cervinia a dicembre. A febbraio si svolgeranno i Mondiali a Montafon. La pubblicazione della bozza del calendario anticipa le date ufficiali e i luoghi di gara, senza indicare ancora le eventuali variazioni o conferme definitive.

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