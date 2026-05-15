Snowboard svelata la bozza di Coppa del Mondo 2026 27 | Cortina Carezza e Cervinia tra le tappe italiane I calendari completi
È stata pubblicata la bozza del calendario per la Coppa del Mondo di snowboard della stagione 202627, con tappe italiane previste a Cortina, Carezza e Cervinia. La stagione prevede diciotto gare di snowboard alpino e almeno quattordici di snowboardcross, con l’apertura in Cina e a Cervinia a dicembre. A febbraio si svolgeranno i Mondiali a Montafon. La pubblicazione della bozza del calendario anticipa le date ufficiali e i luoghi di gara, senza indicare ancora le eventuali variazioni o conferme definitive.
Diciotto gare per lo snowboard alpino, almeno quattordici per lo snowboardcross: la stagione si aprirà in Cina e a Cervinia a dicembre, i Mondiali a Montafon a febbraio. Tutto dovrà essere ratificato al Congresso FIS di Belgrado il 10 e 11 giugno. Il prossimo inverno dello snowboard mondiale comincia a prendere forma. Dalla settimana scorsa, quando a Portorose, in Slovenia, si è tenuto il “Committee Spring Meeting” della Federazione Internazionale, sono emerse le bozze di calendario per entrambe le discipline di Coppa del Mondo — snowboard alpino e snowboardcross — che saranno definitivamente ratificate al Congresso FIS di Belgrado del 10 e 11 giugno. 🔗 Leggi su Sportface.it
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