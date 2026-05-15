Smartphone Trump | partono le spedizioni tra dubbi sulla produzione

Sono iniziate le consegne dello smartphone di Trump, ma sono sorti dubbi sulla produzione del dispositivo. Si indaga su dove venga effettivamente assemblato, considerando il cambio di promesse fatte in precedenza. Inoltre, le clausole contrattuali sembrerebbero consentire di evitare la spedizione del prodotto in alcuni casi. La situazione ha creato incertezze tra chi ha ordinato il telefono, con molte domande ancora senza risposta sulla reale provenienza e consegna del dispositivo.

? Punti chiave Dove viene assemblato realmente il dispositivo dopo il cambio di promessa?. Perché le clausole contrattuali permettono di non spedire mai il prodotto?. Quali sono le reali somiglianze tecniche tra il T1 e il Revvl 7?. Chi gestirà i rimborsi se le spedizioni subiranno ulteriori ritardi?.? In Breve Progetto lanciato il 16 giugno 2025 da Donald Trump Jr. ed Eric Trump.. 600mila utenti hanno versato un deposito di 100 dollari per il preordine.. Dubbi su assemblaggio in Cina presso impianti della società Wingtech.. Specifiche includono schermo da 6,78 pollici, fotocamera 50MP e Android 15.. Questa settimana iniziano le spedizioni dei nuovi smartphone T1 di Trump Mobile, dopo che i canali social della società hanno annunciato l’arrivo dei dispositivi con il messaggio Il T1 Phone è arrivato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Trump Phone Situation is Crazy

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