Smartphone spedizioni in calo | il peggior crollo da decenni

Il mercato degli smartphone sta attraversando un periodo difficile, con un forte calo delle spedizioni che segna il peggior risultato degli ultimi decenni. Le tensioni sui componenti come DRAM e NAND stanno contribuendo a far salire i costi di produzione, mentre i numeri delle vendite continuano a diminuire. Questa situazione interessa diversi attori del settore e rischia di avere ripercussioni sui prossimi mesi.

l’onda di crisi legata a DRAM e NAND sta impattando sul mercato degli smartphone, con costi crescenti e volumi di vendita in calo. le previsioni indicano una riduzione significativa delle spedizioni nel 2026 e una conseguente riallocazione dei prezzi per compensare i costi di memoria. questa analisi sintetizza i principali fattori in gioco e le prospettive lungo il futuro prossimo. la scarità di DRAM e NAND, alimentata anche dall’esplosione della domanda per l’intelligenza artificiale e dai relativi data center, limita le forniture di memoria destinando una quota maggiore di risorse ai server. di conseguenza, i costruttori affrontano costi maggiori e margini ridotti, con una previsione di spedizioni globali in calo nel 2026 rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

